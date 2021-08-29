В Кабуле прогремел мощный взрыв. Видео

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Учения Антитеррористического комитета ФСБ
Взрыв раздался в Кабуле 29 августа Фото:
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В столице Афганистана Кабуле прогремел мощный взрыв. Об этом сообщают местные СМИ. Подробностей о происшествии пока не приводится.

«Сильный взрыв произошел в Кабуле», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на СМИ Афганистана. По неподтвержденным данным, взрыв произошел в районе аэропорта.

Данных о месте взрыва пока нет. Также неизвестно, сколько человек пострадало и погибло в результате инцидента.

Обстановка в Афганистане обострилась после вывода с территории страны войск США, передает «Национальная служба новостей». К власти пришли представители запрещенного в России террористического движения «Талибан».

До этого, 26 августа, пять взрывов прогремело в Кабуле. Часть из них — в аэропорту. Общее число погибших превысило 200 человек. Среди погибших были американские военные.

Обновлено в 15:55 (московское время): по данным telegram-канала «Раньше всех. Ну почти» взрыв мог произойти в результате попадания ракеты в жилой дом. Эта информация пока не подтверждена.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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