В столице Афганистана Кабуле прогремел мощный взрыв. Об этом сообщают местные СМИ. Подробностей о происшествии пока не приводится.
«Сильный взрыв произошел в Кабуле», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на СМИ Афганистана. По неподтвержденным данным, взрыв произошел в районе аэропорта.
Данных о месте взрыва пока нет. Также неизвестно, сколько человек пострадало и погибло в результате инцидента.
Обстановка в Афганистане обострилась после вывода с территории страны войск США, передает «Национальная служба новостей». К власти пришли представители запрещенного в России террористического движения «Талибан».
До этого, 26 августа, пять взрывов прогремело в Кабуле. Часть из них — в аэропорту. Общее число погибших превысило 200 человек. Среди погибших были американские военные.
Обновлено в 15:55 (московское время): по данным telegram-канала «Раньше всех. Ну почти» взрыв мог произойти в результате попадания ракеты в жилой дом. Эта информация пока не подтверждена.
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