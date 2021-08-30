В ХМАО на два дня прилетел главный врач Коммунарки Проценко

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Приемный покой в 40 ГКБ в Коммунарке. Москва, такси, приемный покой, больница, 40 гкб коммунарка
Главврач Коммунарки Денис Проценко поделится опытом по борьбе с коронавирусом с коллегами из ХМАО Фото:
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Коронавирус COVID-19

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко прилетел в Югру с двухдневным визитом. У него предполагается насыщенный график встреч в Ханты-Мансийске и Сургуте. Об этом свидетельствует его программа пребывания, озвученная URA.RU департаментом общественных и внешних связей ХМАО.

С утра Проценко уже успел пообщаться с представителями всех медицинских учреждений Югры с помощью видеоконференцсвязи. Затем он вместе с главой департамента здравоохранения ХМАО Алексеем Добровольским отправился в ковидный госпиталь на базе окружной клинической больницы. После этого у него должна произойти встреча с губернатором Югры Натальей Комаровой, а следом он пообщается со студентами ханты-мансийской медицинской академии.

31 августа главврач Коммунарки в деревне Лямина (Сургутский район) осмотрит плавучую поликлинику на базе теплохода «Николай Пирогов». А затем переедет в ковидный госпиталь сургутской ОКБ. После чего для него проведут экскурсию по окружному кардиологическому диспансеру.

Ранее URA.RU сообщало, что Проценко в начале сентября посетит еще и Челябинск. Его визит подтвердил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем аккаунте в социальных сетях.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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