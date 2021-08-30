В Екатеринбурге закрывается зоопарк, где змея укусила ребенка

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Екатеринбургский зоопарк. Екатеринбург, змея
Точную дату закрытия руководство не называет Фото:

Контактный зоопарк «Парк бабочек» в Екатеринбурге объявил о закрытии. Об этом URA.RU сообщила владелица заведения Юлия Шулева. Точную дату закрытия она не озвучила.

«Мы приняли решение о закрытии „Парка бабочек“», — отметила Шулева.

Решение было принято после того, как змея в зоопарке укусила 5-летнюю девочку. Видео инцидента опубликовал отец ребенка. После происшествия Следственный комитет организовал проверку. В ее рамках следователи опрашивают очевидцев происшествия, руководство и персонал контактного зоопарка, также изучается документация об оказании услуг населению на территории зоопарка.

Ситуацией с девочкой, которую укусила змея, заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он потребовал доклад об обстоятельствах получения травм ребенком в контактном зоопарке Екатеринбурга.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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