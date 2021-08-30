Бастрыкин занялся делом девочки, укушенной змеей в Екатеринбурге

Михаил Богинский подготовит доклад об укушенной змеей девочке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Свердловской области Михаилу Богинскому подготовить доклад о девочке, которую укусила змея в контактном зоопарке. Соответствующая информация появилась на сайте Следственного комитета РФ.

«Председатель СК России поручил Богинскому М.В. доложить об обстоятельствах получения травм ребенком в контактном зоопарке», — говорится на сайте ведомства. Там отметили, что делом уже занимаются сотрудники СК РФ.

На ответственных лиц контактного зоопарка может быть заведено уголовное дело. Проверка СКР выявляет признаки статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Ранее сообщалось, что в контактном зоопарке «Парк бабочек» 5-летнюю девочку укусила змея. Следственный комитет организовал доследственную проверку данного инцидента. Проверяется документация зоопарка и опрашиваются очевидцы происшествия.