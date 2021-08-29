29 августа 2021
28 августа 2021
27 августа 2021

СК проверит екатеринбургский зоопарк, где змея укусила ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Екатеринбургский зоопарк. Екатеринбург, змея
В контактном зоопарке змея укусила 5-летнюю девочку Фото:

Сотрудники свердловского Следственного комитета проверят сообщения о том, что змея укусила пятилетнюю девочку в контактном зоопарке Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Свердловской области Следственным комитетом организована доследственная проверка по сообщению об укусе ребенка змеей на территории контактного зоопарка», — сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.

В рамках проверки устанавливаются и опрашиваются возможные очевидцы происшествия, руководство и персонал администрации контактного зоопарка, изучается документация об оказании услуг населению на территории зоопарка. «Выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге в контактном зоопарке «Парк бабочек» 5-летнюю девочку укусила змея. По словам отца ребенка, сотрудники утверждали, что змея безопасна. Позднее они объяснили произошедшее тем, что девочка до этого трогала цыплят и от них был запах.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...