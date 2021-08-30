30 августа 2021

Зюганов предложил уравнять зарплаты педагогов по всей России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Съезд КПРФ. Москва, зюганов геннадий
КПРФ выступает за введение единой тарифной сетки для оплаты труда педагогов по всей стране Фото:

КПРФ планирует выплачивать зарплаты учителям из федерального бюджета и увеличить финансирование в сфере образования с 3,5% до 7% ВВП. Кроме того, партия яро выступает против перевода учащихся на дистант. Об этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил в обращении к учителям в преддверии Дня знаний.

«КПРФ выступает за введение единой тарифной сетки для оплаты труда педагогов по всей стране. Наша принципиальная позиция — заработная плата учителя должна выплачиваться из федерального бюджета», — обращение Геннадия Зюганова на сайте партии. Лидер КПРФ отметил, что реализация программы гарантирует «возвращение заслуженного престижа педагогического труда», при этом в основу новой политики в сфере образования закладывается «увеличение его финансирования — с 3,5 до 7% ВВП».

Генадий Зюганов также сообщил, что КПРФ не одобряет массовый перевод школьников и студентов на дистанционную форму обучения. «Такие проекты ведут к дегуманизации образования и обесценивают труд педагога», — уточнил он.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что учебный год по всей России начнут в очном формате. «Нет никаких планов по переводу школ на дистанционное обучение. Никаких. И никогда не будет», — сказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...