Экс-курьер из Екатеринбурга выиграл второе золото на Паралимпиаде

Спортсмен раньше работал доставщиком (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Велогонщик из Екатеринбурга Михаил Асташов завоевал золотую медаль на Паралимпиаде в Токио в шоссейной гонке с раздельным стартом. Спортсмен уже выигрывал золото на Паралимпийских играх.

Михаил Асташов выиграл золото на Паралимпиаде в шоссейной гонке с раздельным стартом. Спортсмен выступал в классе C1 среди спортсменов с ограниченными возможностями верхних и нижних конечностей, а также наиболее тяжелыми неврологическими нарушениями, передает Life .

Первую золотую медаль на Паралимпиаде он получил в гонке преследования на дистанции 3000 метров, сообщает Nation News. Чемпион мира по паратриатлону из Екатеринбурга Михаил Асташов работал курьером в «Яндекс.Еде», чтобы купить снаряжение для выступления на Паралимпиаде. Он родился в Улан-Удэ без рук и ног. В пять лет Асташов попал в реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями в городе Куса Челябинской области, где и начал заниматься спортом.