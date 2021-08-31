Экс-курьер из Екатеринбурга выиграл второе золото на Паралимпиаде

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Спортсмен раньше работал доставщиком (архивное фото) Фото:

Велогонщик из Екатеринбурга Михаил Асташов завоевал золотую медаль на Паралимпиаде в Токио в шоссейной гонке с раздельным стартом. Спортсмен уже выигрывал золото на Паралимпийских играх.

Михаил Асташов выиграл золото на Паралимпиаде в шоссейной гонке с раздельным стартом. Спортсмен выступал в классе C1 среди спортсменов с ограниченными возможностями верхних и нижних конечностей, а также наиболее тяжелыми неврологическими нарушениями, передает Life.

Первую золотую медаль на Паралимпиаде он получил в гонке преследования на дистанции 3000 метров, сообщает Nation News. Чемпион мира по паратриатлону из Екатеринбурга Михаил Асташов работал курьером в «Яндекс.Еде», чтобы купить снаряжение для выступления на Паралимпиаде. Он родился в Улан-Удэ без рук и ног. В пять лет Асташов попал в реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями в городе Куса Челябинской области, где и начал заниматься спортом.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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