Задержанный ФСБ челябинский замминистра проиграл в суде

Ивану Белавкину не удалось выйти под домашний арест Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минстрое

Первый замминистра строительства Челябинской области Иван Белавкин, задержанный ФСБ по подозрению в коррупции, попросил смягчить ему меру пресечения и получил отказ. Ему не удастся выйти из СИЗО под домашний арест, сообщили URA.RU 31 августа в Челябинском областном суде.

«Рассмотрев в апелляционном порядке досудебный материал в отношении Белавкина, суд оставил без изменения постановление Центрального райсуда. Челябинска от 29 июля 2021 года. Им Белавкину был продлен срок содержания под стражей на два месяца, а всего до четырех месяцев, то есть до 3 октября 2021 года. Защитники обвиняемого просили изменить действующую меру пресечения на домашний арест», — пояснили URA.RU в суде.

Сотрудники регионального УФСБ задержали Белавкина прямо на заседании коллегии министерства 3 июня. По версии следствия, он получил взятки на сумму более 1 млн рублей от коммерсантов, которые реконструировали котельную в поселке Бердяуш Саткинского района. Белавкину предъявлено обвинение по ч.6. ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). 4 июня суд отправил замминистра в СИЗО.

Увольняться из правительства Белавкин не стал. Обязанности первого замминистра строительства региона исполняет начальник управления инженерной инфраструктуры ведомства Людмила Алпатова.