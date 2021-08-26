Ученый: на восстановление свердловских лесов от пожаров нужен век

На территориях, где бушевали пожары, может произойти замещение пород деревьев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Свердловская область в огне

На восстановление свердловских лесов, поврежденных огнем в окрестностях горы Волчиха, потребуется минимум сто лет. Об этом URA.RU рассказал научный сотрудник института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Андрей Григорьев.

«В районе горы Волчиха бушевали сильные пожары, в том месте до первозданного вида лес будет восстанавливаться, как минимум столетие. Нужно понимать, даже если огонь в лесу был не сильным на восстановление флоры до первоначального вида требуется много лет», — рассказал URA.RU Григорьев.

По его словам, на территориях где прошлись пожары, может произойти замещение пород деревьев. На месте хвойных, могут начать расти лиственные породы деревьев, в таком случае на восстановление лесов в первоначальном виде потребуется еще больше времени.

Как сообщало URA.RU, по данным на 26 августа площадь лесных пожаров в Свердловской области составила 6 595 гектаров. В этом году крупные пожары в регионе бушевали в районе Первоуральска и Камышлова. Из-за природного пожара у горы Волчиха пришлось перекрывать движение на федеральной трассе Екатеринбург — Пермь. Несколько дней Екатеринбург и другие города региона затянуты дымом от возгораний.