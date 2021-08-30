Суд изменил наказание бывшему главе тюменской полиции Алтынову

Суд уменьшил штраф, выписанный генералу, на миллион рублей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело против экс-главы Тюменского МВД Юрия Алтынова

Тюменский областной суд смягчил наказание бывшему главе областного УМВД Юрию Алтынову, уменьшив штраф, назначенный ему ранее, на миллион рублей. Об этом URA.RU рассказал адвокат бывшего силовика Эдуард Клейман. Ранее Алтынова осудили за получение взяток дорогими подарками: суд назначил ему штраф в размере 3, 6 млн рублей и лишил генеральского звания.

«Апелляционная инстанция приняла решение об изменении наказания, уменьшив штраф на 1 млн рублей. Представление прокуратуры оставлено без удовлетворения», — сообщил Клейман в беседе с URA.RU.

Ранее прокуратура подала апелляцию на решение суда по делу экс-начальника регионального УМВД по Тюменской области Юрия Алтынова, которого приговорили к штрафу в размере 3,6 млн рублей. Вместе с ним по нему также проходил экс-начальник филиала паспортно-визового центра тюменского УМВД Валерий Калалб. Последнего решением суда первой инстанции приговорили к штрафу в 2, 2 млн рублей.

«Защита Юрия Алтынова просила его оправдать. Сторона обвинения просила ужесточить наказание. Сегодня суд смягчил наказание обоим фигурантам, уменьшив назначенные им ранее штрафы. Алтынову — с 3, 6 до 2, 6 млн рублей. Калалбу — с 1, 6 до 1, 3 млн рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда.

Ранее агентство писало о том, что бывшего начальника УМВД по Тюменской области Юрия Алтынова осудили за получение взяток дорогими подарками. По версии следствия, за часы, сумку и IPhone он обещал покровительство одному из местных предпринимателей. По делу также проходил подчиненный бывшего высокопоставленного силовика, экс-начальник филиала паспортно-визового центра тюменского УМВД Валерий Калалб.