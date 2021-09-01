Именем единоросса Николая Токарчука по ошибке подписали его оппонента Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Выборы в ЯНАО — 2021

Во время прямого эфира дебатов кандидатов в Тюменскую областную думу от ЯНАО представителя ЛДПР Ивана Вершинина в титрах указали именем его оппонента от «Единой России» Николая Токарчука. Как сообщил сам Вершинин на своей странице «ВКонтакте», он намерен добиваться проведения повторных дебатов.

«Сегодня вышел первый телеэфир дебатов, где меня по ТВ на весь регион почему — то перепутали с моим оппонентом и записали в „партию власти“… Учитывая количество грязи и черных технологий, которые запущены против меня как кандидата и против ЛДПР, не исключаю, что это умышленное нарушение — чтобы запутать наших избирателей», — отметил политик.

Вершинин уточнил, что намерен добиваться, чтобы теледебаты вышли повторно «с нормальными титрами». По словам кандидата, жалобу в избирком он уже написал.

Николай Токарчук в разговоре с URA.RU рассказал, что ситуация его «улыбнула». «Вершинин сам показал мне фото, я не сразу понял в чем дело, увидев свою фамилию. Сначала подумал, как так получилось, что я вещаю про ЛДПР и не попадет ли мне за это от однопартийцев. Когда разобрался, посмеялись вместе. Я работал на телевидении и знаю, что во время прямых эфиров такие накладки — не редкость», — поделился собеседник.

Токарчук добавил, что не видит в случившемся проблемы. Тем более, что у Вершинина было три выступления, но только один раз титры были проставлены неправильно.

В избирком ЯНАО и в редакцию АНО «Ямал-медиа» редакция URA.RU направила вопросы по электронной почте. На момент публикации ответы не поступили.

Ранее представители ЛДПР ЯНАО пожаловались на порчу предвыборной агитации. С аналогичной проблемой столкнулись на Ямале и представители КПРФ.

Кандидата от ЛДПР возмутила ошибка телевизионщиков Фото: Иван Вершинин, личная страница «ВКонтакте»