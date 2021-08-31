В июле в Курганской области зарегистрировано 224 смерти от COVID-19 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Рекордный уровень смертности от COVID-19 зарегистрирован в Курганской области в июле. В течение месяца от этой болезни в регионе скончалось 224 человека (в среднем более семи случаев в день), сообщает Росстат. Вместе с тем, на сайте стопкоронавирус.рф (официальный интернет-ресурс для информирования по вопросам COVID) сообщалось только о 50 смертях в июле.

По данным Свердловскстата, предыдущий рекорд был зарегистрирован в декабре 2020 года, когда от COVID умерло 219 жителей области (данные). Вместе с тем, в июле 2021 года зафиксировано всего две смерти от сопутствующих заболеваний. В декабре 2020 года таких смертей было 78.

Согласно официальной статистике, смертность от COVID в Курганской области с начала 2021 года постепенно снижалась и в июню упала до 80 случаев за месяц. В июле произошел резкий скачок.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в июле в Курганской области ни разу не регистрировалось семь смертей в день. Три дня оперативный штаб сообщал о пяти смертях, четыре дня — о четырех смертях. 16 раз в течение месяца сообщалось об отсутствии в регионе смертей от COVID за прошедшие сутки. URA.RU запросило информацию о причинах расхождения статистики в региональном департаменте информационной и внутренней политики. На момент публикации ответ не поступал.

Данные Росстата и сайта стопкоронавирус.рф по смертности от COVID в Курганской области расходятся уже не в первый раз. В январе региональный департамент информационной и внутренней политики объяснял это техническим сбоем, который произошел при внесении информации для размещения на сайте стопкоронавирус.рф. Позже власти стали объяснять расхождения разными методами формирования баз данных.

С начала 2021 года смертность от COVID в Курганской области снижалась, а в июле резко выросла Инфографика: URA.RU на основе данных Росстата и Свердловскстата