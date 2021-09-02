Представитель Путина оценил переговоры Зеленского с Байденом. «Дружба против России»

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
По мнению Пескова, вызывает сожаление антироссийская риторика по Крыму Фото:

Украина с США дружат не для себя, а против России. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы тоже обратили внимание на то, что российская тематика была высоко в повестке дня. К сожалению в основном со знаком минус. По-простому там речь идет об украинско-американской дружбе против России. Дружат не для себя, а против России», — сообщил во время брифинга Песков.

Песков добавил, что такая антироссийская риторика вызывает только сожаление. Также вызывают сожаление, по мнению пресс-секретаря, подобная риторика по Крыму.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом. По итогам переговоров Зеленский назвал три сферы, за которые Байден похвалил Украину. Как сообщили в Киеве, итогом встречи стало продолжение работы США и Украины над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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