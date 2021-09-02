По мнению Пескова, вызывает сожаление антироссийская риторика по Крыму Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Украина с США дружат не для себя, а против России. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы тоже обратили внимание на то, что российская тематика была высоко в повестке дня. К сожалению в основном со знаком минус. По-простому там речь идет об украинско-американской дружбе против России. Дружат не для себя, а против России», — сообщил во время брифинга Песков.

Песков добавил, что такая антироссийская риторика вызывает только сожаление. Также вызывают сожаление, по мнению пресс-секретаря, подобная риторика по Крыму.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом. По итогам переговоров Зеленский назвал три сферы, за которые Байден похвалил Украину. Как сообщили в Киеве, итогом встречи стало продолжение работы США и Украины над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию.