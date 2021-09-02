Зеленский назвал три сферы, за которые Байден похвалил Украину

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский отметил, что в сторону Украины и его самого не было никого негатива Фото:

Президент США Джо Байден оценил намеченные преобразования в Украине в сфере инфраструктуры, судебной и земельной реформы. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Байденом в США. Также глава Украины заявил, что доволен визитом.

«По словам Зеленского, Байден отметил земельную и судебную реформы, инфраструктурные изменения», — сообщает РИА «Новости». Также Владимир Зеленский отметил, что со стороны США к президенту лично, его команде и Украине в целом никакого негатива не было.

Ранее президент Украины провел встречу с Джо Байденом в США, где они обсудили множество вопросов. В частности главы государств решили работать над «привлечением России к ответственности за агрессию». Также Зеленский в США представил план по трансформации Украины, на которую по подсчетам потратят 277 млрд долларов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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