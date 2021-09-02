Лавров опасается кражи российских спортсменов американцами

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Всероссийский форум
Сергей Лавров беспокоится о безопасности российских спортсменов Фото:

США будут пытаться выкрасть российских спортсменов, которых считают угрозой. Такое предположение высказал глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров на брифинге в штаб-квартире РМК в Екатеринбурге.

«Американцы выкрадывают тех, кого они в чем-то подозревают, по всему миру и просто вывозят на свою территорию незаконно. Не исключаю, что подобные же методы будут применять и для наказания спортсменов, которые сдали положительный тест и которых американцы считают угрозой своим интересам в международных соревнованиях», — цитирует Лаврова РИА «Новости».

Ранее URA.RU писало, что глава МИД прибыл в Екатеринбург. По предположениям источников агентства, цель визита — поспособствовать росту рейтинга «Единой России» в Свердловской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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