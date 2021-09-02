Лавров опасается кражи российских спортсменов американцами

США будут пытаться выкрасть российских спортсменов, которых считают угрозой. Такое предположение высказал глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров на брифинге в штаб-квартире РМК в Екатеринбурге.
«Американцы выкрадывают тех, кого они в чем-то подозревают, по всему миру и просто вывозят на свою территорию незаконно. Не исключаю, что подобные же методы будут применять и для наказания спортсменов, которые сдали положительный тест и которых американцы считают угрозой своим интересам в международных соревнованиях», — цитирует Лаврова РИА «Новости».
Ранее URA.RU писало, что глава МИД прибыл в Екатеринбург. По предположениям источников агентства, цель визита — поспособствовать росту рейтинга «Единой России» в Свердловской области.
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