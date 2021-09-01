Митрополита Кульберга допросят в суде по делу отца Сергия

Заседание будет проходить в закрытом режиме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Митрополита Екатеринбургского Евгения (Кульберга) и нескольких священников епархии допросят по делу отца Сергия, обвиняемого по трем уголовным статьям. Заседание будет проходить в закрытой форме в Ленинском районном суде Екатеринбурга, передает корреспондент URA.RU.

«Митрополит Евгений и священники Екатеринбургской епархии являются свидетелями по делу. Допрос скоро начнется. Заседание будет закрытым — по видеосвязи, процесс будет вести судья Александр Тараненко», — сообщил корреспондент URA.RU из суда.

Бывший духовник Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Николай Романов) обвиняется по трем уголовным статьям — о склонении к суициду, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также о самоуправстве. Экс-схиигумен находится в СИЗО «Матросская тишина». Дело будет рассматривать Измайловский райсуд Москвы.

1 сентября по подозрению в экстремизме силовики задержали помощника отца Сергия Всеволода Могучева по дороге из Тобольска в Екатеринбург. Ему предъявлены обвинения по части 2 статьи 282 УК РФ. В тот же день в квартире Могучева прошли обыски, были изъяты компьютерная техника и документы. Позднее появились сведения, что Сергий также проходит фигурантом по этому делу, однако адвокат священника это опроверг.