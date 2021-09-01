ТАСС: отец Сергий проходит фигурантом по делу об экстремизме

Отца Сергия считают организатором экстремистской группы, сообщает источник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Бывший настоятель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Николай Романов) стал фигурантом дела об экстремизме в составе организованной группы. По этому делу также проходит его пресс-секретарь Всеволод Могучев — ранее его задержали. Адвокат Сергия Павел Бабиков сообщил URA.RU, что обвинений в экстремизме Сергию не предъявляли.

«Сергий также является фигурантом этого дела. Он организатор экстремистской группы, в которую входил Могучев и неустановленные лица, которые создавали и выкладывали ролики с высказываниями, оскорбляющими евреев, мусульман и так далее», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Обновлено 19:48 (мск): «У меня такой информации нет. Ему [отцу Сергию] обвинения в экстремизме не предъявлялись», — сообщил URA.RU адвокат Павел Бабиков.

Силовики задержали Могучева 1 сентября. По данным источника URA.RU в правоохранительных органах, ему предъявят обвинения в экстремизме по статье 282 УК РФ. В квартире пресс-секретаря Сергия в Екатеринбурге провели обыски. Как сообщил источник, силовики получили ордер на изъятие техники, с помощью которой, по версии следствия, соратники опального священника записывали ролики с проповедями и выкладывали на YouTube.

Сам отец Сергий был задержан в ночь на 29 декабря 2020 года во время спецоперации. Ему предъявили обвинение по трем уголовным статьям — о склонении к суициду, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также о самоуправстве. За несколько месяцев до этого Романова отлучили от церкви. В начале августа Измаловский суд Москвы продлил арест экс-схиигумена еще на полгода.