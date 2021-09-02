Суд приостановил работу комплекса в 11 микрорайоне Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Кургане приостановлена эксплуатация здания ресторанно-гостиничного комплекса «7 и Я». Такое решение принял городской суд по иску прокуратуры, сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.

«В здании ресторанно-гостиничного комплекса „7 и Я“, расположенном по адресу: 11-й мкр., д. 18 в Кургане, выявлены нарушения требований пожарной безопасности. В случае возникновения пожара существует угроза причинения вреда жизни и здоровью посетителей», — говорится в сообщении прокуратуры.

Суд частично удовлетворил требования прокурора. Собственника здания обязали приостановить эксплуатацию ресторанно-гостиничного комплекса «7 и Я» до устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Ранее URA.RU писало, что суд оправдал курганского бизнесмена по делу об утонувшем в бассейне гостинично-оздоровительного комплекса «7 и Я» ребенке. Вургун Агаев был признан невиновным в смерти восьмилетнего ребенка. Источники агентства напомнили, что в 2017 году Агаев был оправдан по другому уголовному делу. Бизнесмена обвиняли в том, что он незаконно построил гостинично-оздоровительный комплекс, так как участок был предоставлен для строительства медучреждения. Вургун Агаев владеет сетью гостиничных комплексов «7 и Я» в Кургане.