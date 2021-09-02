Школьники ЯНАО пропустят учебу из-за выборов в Госдуму

Избирательные участки традиционно расположатся в помещениях учебных заведений (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Трехдневное голосование по выборам депутатов в Государственную думу и Тюменскую областную думу, которое пройдет с 17 по 19 сентября внесет коррективы в работу школ ЯНАО. Как сообщили URA.RU источники в системе образования региона, полноценной учебы в школах региона в дни голосования не будет.

«Выборы пройдут с 17 по 19 сентября, то есть в том числе и в учебный день. Участки для голосования размещаются в помещениях учебных заведений. Чтобы не мешать выборному процессу, учебные дни, совпадающие с выборами, планируют отменить. Возможно, это будет дистант», — рассказал собеседник.

В окружном департаменте образования сообщили, что информация о дистанте не соответствует действительности. «Не планируется», — пояснили в ведомстве, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.

Между тем, официальные представители сразу нескольких муниципалитетов сообщили, что пятница, 17 сентября будет объявлена либо днем здоровья, либо днем самоподготовки. В любом случае, занятий не будет, а в субботу, 18 сентября, вопрос отпадает — в школах региона действует пятидневная учебная неделя.

Ранее сообщалось, что досрочное голосование в отдаленных поселениях ЯНАО и оленеводческих кочевьях уже началось. По информации окружного избиркома, за первые несколько дней было собрано более 2,6 тысяч голосов.