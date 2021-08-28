ЦИК: досрочное голосование стартует в регионах ХМАО и ЯНАО

Досрочное голосование на выборах-2021 в труднодоступных местностях стартует 29 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Досрочное голосование на выборах-2021 стартует 29 августа в труднодоступных или отдаленных местностях ХМАО и ЯНАО. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Отмечается, что проголосовать досрочно в труднодоступных или отдаленных местностях смогут избиратели 11 регионов: Республики Саха (Якутия), Камчатского, Красноярского, Приморского, Хабаровского краев, Магаданской, Мурманской областей, Еврейской автономной области, Ханты-Мансийского, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, передает ТАСС. Кроме того, начинается голосование в воинских частях, на полярных станциях и находящихся в плавании судах.

Ранее также сообщалось, что более 3300 жителей Тюменской области смогут досрочно проголосовать на выборах 2021 года. Об этом URA.RU сообщили в региональной избирательной комиссии. Досрочное голосование откроется в труднодоступных населенных пунктах Нижнетавдинского, Ишимского, Сладковского, Тобольского, Уватского, Ярковского районов и Голышмановского городского округа. Основное голосование пройдет с 17 по 19 сентября.