28 августа 2021

ЦИК: досрочное голосование стартует в регионах ХМАО и ЯНАО

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Конференция регионального отделения партии Единая Россия. Курган, голосование, урна голосования
Досрочное голосование на выборах-2021 в труднодоступных местностях стартует 29 августа Фото:

Досрочное голосование на выборах-2021 стартует 29 августа в труднодоступных или отдаленных местностях ХМАО и ЯНАО. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Отмечается, что проголосовать досрочно в труднодоступных или отдаленных местностях смогут избиратели 11 регионов: Республики Саха (Якутия), Камчатского, Красноярского, Приморского, Хабаровского краев, Магаданской, Мурманской областей, Еврейской автономной области, Ханты-Мансийского, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, передает ТАСС. Кроме того, начинается голосование в воинских частях, на полярных станциях и находящихся в плавании судах.

Ранее также сообщалось, что более 3300 жителей Тюменской области смогут досрочно проголосовать на выборах 2021 года. Об этом URA.RU сообщили в региональной избирательной комиссии. Досрочное голосование откроется в труднодоступных населенных пунктах Нижнетавдинского, Ишимского, Сладковского, Тобольского, Уватского, Ярковского районов и Голышмановского городского округа. Основное голосование пройдет с 17 по 19 сентября.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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