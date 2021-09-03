03 сентября 2021

«Талибан» отпраздновал захват всей территории Афганистана. Погибли несколько человек

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Талибы отпраздновали захват Панджшера стрельбой в воздух Фото:
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«Талибан» захватил власть в Афганистане

Бойцы движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), отметили захват афганской провинции Панджшер стрельбой в Кабуле и других городах. В результате погибли четыре человека, еще семь пострадали.

«Четыре человека погибли, семь пострадали при выстрелах в воздух в Афганистане», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в медицинских кругах. Ранее заместитель главы комиссии талибов по вопросам культуры Ахмадула Васик призвал вооруженных моджахедов прекратить стрельбу, чтобы не навредить гражданским лицам.

«Талибан» заявил, что привлечет к ответственности тех боевиков, что стреляли в воздух в городах. В частности, лидер талибов Мохаммад Якуб велел изъять у них оружие.

«Талибан» захватил Панджшер 3 сентября. Это была последняя провинция, которая не подчинялась новой власти в Афганистане. Фронту сопротивления ранее удалось отбить атаку талибов. Позже лидер сопротивления Ахмад Масуд заявил, что прекратит борьбу, если новое правительство выполнит ряд условий, в том числе обеспечит равные права и свободы всем жителям Афганистана. Также силы сопротивления опровергали заявления талибов о захвате Панджшера.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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