Талибы захватили еще один район мятежной провинции Афганистана

Талибы захватили офис губернатора провинции Афганистана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета «Талибан» захватил власть в Афганистане

Представители движения «Талибан» (запрещенное в России террористическое движение) захватили район Аннаба в провинции Панджшер (Афганистан). Боевые действия были в районе здания дворца губернатора провинции.

Талибы в субботу захватили район Аннаба в центре провинции Панджшер, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Афганистана Ashwaka. Представитель радикалов Билал Карими заявил, что движение контролирует четыре района в Панджшере: Хиндж, Аннаба, Шотол и Парьян. Ранее талибы уже отпраздновали захват последней непокоренной провинции Панджшер, однако лидер повстанцев Амрулла Салех это опроверг.

Боевые действия в субботу велись в районе дворца губернатора провинции, талибы взяли штурмом его офис. Они объявили о захвате административного здания в столице региона Базарак, сообщает деловое издание «Взгляд». Фронт национального сопротивления Афганистана опроверг информацию. Представители ополчения заявили, что боевики достигли высот Дарбанд на границе провинций Каписа и Панджшер, у них не получилось захватить территорию и их отбросили, пишет агентство Nation News.

Талибы захватили власть в Афганистане 15 августа. Ситуация в стране обострилась на фоне вывода войск США. Президент ушел в отставку и покинул страну. В Госдуме ранее назвали сценарии развития ситуации в Афганистане. Талибы будут восстанавливать государственный строй, но если конструктивные силы движения не смогут это сделать, то в стране постоянно будут появляться вооруженные группировки, что приведет к сильной дестабилизации. Об этом URA.RU высказал депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков.