Лидер экологической партии считает, что мусор сортировать не нужно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сортировать мусор в квартирах, отделяя пластик от органических отходов, бесполезно, а контейнеры для пластика во дворах россиян не нужны. Об этом URA.RU рассказал экс-депутат Госдумы, бывший сенатор, профессор Института экономики Российской академии наук и лидер партии «Экологика», которая примет участие в выборах в Госдуму в 2021 году, Иван Стариков.

«В производстве используется 89 видов пластика, который на полигоне все равно будет отсортирован из контейнеров, стоящих во дворах. Государство не должно строить мусороперерабатывающие заводы: нужно создать сеть сбора упаковки для ее вторичной переработки. Главная задача — создать условия для производителей, чтобы им было выгодно ее перерабатывать», — объяснил Стариков. Если придерживаться этой системы, вскоре площади мусорных полигонов начнут уменьшаться, отметил эксперт.

Исходя из такой концепции, обычному человеку нужно будет сортировать всего два вида мусора: весь пластик и органику. Главное, по мнению Старикова, чтобы упаковка пластика была чистая.

«Вот двухбочковый метод сбора отходов: в одном бочке — органика, в другом — все остальное, главное — не заливать упаковку борщом. Датчики в телефонах должны фиксировать разделение на упаковку и органику. Если человек не делит мусор, ему можно будет повышать тариф, если делит — понижать», — считает он.

Мусорная реформа начала действовать в России в январе 2019 года. Ее цель — уменьшение потребления мусора посредством переработки и его вторичного использования. Однако в России вокруг нее происходит все больше скандалов.