ТАСС: на месте крушения Ан-12 нашли тела пятерых погибших

Предположительно, на борту разбившегося Ан-12 находились семь человек (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В Иркутской области разбился Ан-12

На месте крушения Ан-12 в Иркутской области обнаружили тела пяти погибших. Об этом сообщил информированный источник.

«Тела пяти погибших обнаружили на месте крушения Ан-12 в Иркутской области», — цитирует источник ТАСС. Ранее СМИ сообщали, что на борту самолета находились семь человек. Предположительно, все они погибли. На место происшествия выехали четыре бригады скорой помощи и две машины медицины катастроф.

Самолет Ан-12, летевший из Якутска в Иркутск, пропал с радаров при заходе на посадку 3 ноября 2021 года. Позднее стало известно, что воздушное судно разбилось. Предположительно, причиной катастрофы стала плохая погода или техническая неисправность.