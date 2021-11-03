ТАСС: на месте крушения Ан-12 нашли тела пятерых погибших

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Споттинг в аэропорту
Предположительно, на борту разбившегося Ан-12 находились семь человек (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Иркутской области разбился Ан-12

На месте крушения Ан-12 в Иркутской области обнаружили тела пяти погибших. Об этом сообщил информированный источник.

«Тела пяти погибших обнаружили на месте крушения Ан-12 в Иркутской области», — цитирует источник ТАСС. Ранее СМИ сообщали, что на борту самолета находились семь человек. Предположительно, все они погибли. На место происшествия выехали четыре бригады скорой помощи и две машины медицины катастроф.

Самолет Ан-12, летевший из Якутска в Иркутск, пропал с радаров при заходе на посадку 3 ноября 2021 года. Позднее стало известно, что воздушное судно разбилось. Предположительно, причиной катастрофы стала плохая погода или техническая неисправность.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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