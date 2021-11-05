05 ноября 2021

Власти придумали, как спасти регион, где уволились 27 врачей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Машины скорой помощи. Курган, скорая помощь, машина скорой помощи, вызов врача
В Еврейской автономной области из-за нежелания вакцинироваться уволились 27 сотрудников скорой Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В городе Облучье Еврейской автономной области, где из-за отказа делать прививку от коронавируса уволились 27 сотрудников скорой помощи, перераспределят действующих работников и привлекут дополнительных медиков. Такой план озвучили в правительстве региона.

«Восполнить недостающие бригады скорой медицинской помощи позволит перераспределение действующих работников и привлечение дополнительных специалистов, таким образом, новые бригады будут сформированы. Сотрудники скорой помощи работают в условиях колоссальных нагрузок и с постоянными контактами с больными COVID-19», — приводит пресс-служба правительства Еврейской автономной области слова главного внештатного специалиста по скорой помощи минздрава РФ Сергея Багненко.

Обновлено в 8:20: РИА «Новости» уточняет, что часть сотрудников скорой, собиравшихся уволиться, забрала свои заявления.

Ранее в регионе из-за отказа вакцинации уволились 27 медиков. В минздраве пообещали, что дефицита бригад из-за инцидента не будет. А в правительстве уточнили, что врачи имеют законное право уволиться из-за нежелания вакцинироваться.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...