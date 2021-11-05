Власти придумали, как спасти регион, где уволились 27 врачей

В городе Облучье Еврейской автономной области, где из-за отказа делать прививку от коронавируса уволились 27 сотрудников скорой помощи, перераспределят действующих работников и привлекут дополнительных медиков. Такой план озвучили в правительстве региона.
«Восполнить недостающие бригады скорой медицинской помощи позволит перераспределение действующих работников и привлечение дополнительных специалистов, таким образом, новые бригады будут сформированы. Сотрудники скорой помощи работают в условиях колоссальных нагрузок и с постоянными контактами с больными COVID-19», — приводит пресс-служба правительства Еврейской автономной области слова главного внештатного специалиста по скорой помощи минздрава РФ Сергея Багненко.
Обновлено в 8:20: РИА «Новости» уточняет, что часть сотрудников скорой, собиравшихся уволиться, забрала свои заявления.
Ранее в регионе из-за отказа вакцинации уволились 27 медиков. В минздраве пообещали, что дефицита бригад из-за инцидента не будет. А в правительстве уточнили, что врачи имеют законное право уволиться из-за нежелания вакцинироваться.
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