Пользователей интересует, кому придется извиняться за свои слова — Рамзану Кадырову или Маргарите Симоньян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главный редактор RT Маргарита Симоньян раскритиковала лиц кавказских национальностей, которые приезжают в Москву. Ее комментарии касались нападения четырех мужчин на отца с ребенком в поселке Ватутинки в Новой Москве. После этого критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова подверглась сама Симоньян. Мнения пользователей социальных сетей относительно этого конфликта разделились, но некоторые уже начали готовить попкорн, чтобы следит за его развитием.

Конфликт между Кадыровым и Симоньян произошел из-за новостей о нападении на мужчину с ребенком в московских Ватутинках. Главред RT заявила, что задержанные были уроженцами государств Кавказа. В ответ Кадыров посоветовал Симоньян «проверять информацию, а только затем делать выводы и пиариться на свежей теме». По мнению главы Чечни, постоянные упоминания в СМИ уроженцев Кавказа вредят единой самоидентичности. Симоньян отметила, что имеет право критиковать уроженцев республик СКФО — журналистка родилась в армянской семье.

Мнения пользователей социальных сетей разделились. Некоторые выступили на стороне Симоньян. Другие похвалили Кадырова. Остальные пользователи восприняли происходящее, как шоу и приготовились наблюдать за ним.

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