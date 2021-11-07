В Москве суд арестовал нападавших на мужчину с ребенком

В Москве суд арестовал третьего и четвертого подозреваемого в нападении на мужчину с маленьким ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
«Суд избрал в отношении 21-летнего обвиняемого в покушении на убийство в Новой Москве меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 января 2022 года», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу прокуратуры. Также в прокуратуре уточнили, что четвертый фигурант дела тоже заключен под стражу до 5 января.
В Москве четверо мужчин напали на отца с маленьким сыном. Пострадавший заявил, что они ударили ребенка и после этого началась драка. Ранее задержали двух подозреваемых. Они признали вину в хулиганстве, но отрицают покушение на убийство. Уголовное дело о хулиганстве решили переквалифицировать действия после вмешательства главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, пишет «Ридус».
Подписывайтесь на URA.RU в