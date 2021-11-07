Напавшие на мужчину с ребенком в Москве признали вину

Нападавшие на мужчину с ребенком в Москве признали вину в хулиганстве. Они считают, что покушения на убийство не было.
«Четверо напавших на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках заявили, что признают в хулиганстве. Но не в покушении на убийство», — передает telegram-канал телеканала 360.
В микрорайоне Новые Ватутинки Москвы 4 ноября четверо уроженцев стран Кавказа напали на мужчину, который шел с маленьким сыном. По словам пострадавшего, драка началась после того, как они ударили ребенка. Также мужчина заявил, что у нападавших был нож, пишет «Ридус». Подозреваемых задержали. Их обвинили в покушении на убийство. Изначально было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, но действия переквалифицировали после вмешательства главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
Подписывайтесь на URA.RU в