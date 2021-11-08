Ошибку с QR-кодами на сайте госуслуг можно обойти через банки

8 ноября у людей массово сократился срок действия QR-кодов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россияне нашли способ вернуть QR-код о вакцинации от коронавируса после того, как его массово аннулировали 8 ноября. Но этот способ подойдет для тех, кто ранее заходил на «Госуслуги» через банковские приложения и у кого был QR-код после недавно поставленного первого компонента двухкомпонентной вакцины.

«В первый раз я делала прививку в феврале. В конце октября поставила первый компонент в рамках ревакцинации. После каждой из прививок мне приходили два разных QR-кода. На „Госуслугах“ теперь их нет. Но я до этого сохраняла их в онлайн-банке „Тинькофф“. Первый QR-код при проверке выдает, что работал только до августа. Второй — до апреля 2022 года. Думаю, те, кто тоже сохранял QR-код в банковских приложениях, сейчас их имеют», — рассказала URA.RU жительница Свердловской области.

В Минцифры РФ (оператор портала «Госуслуги») попросили обратиться с вопросами в Минздрав РФ. В Министерстве здравоохранения оперативно получить комментарий не удалось. В пресс-службу ведомства были направлены вопросы. Ответ на момент публикации получен не был.

Ранее сообщалось, что у людей массово сократился срок действия QR-кодов о вакцинации от коронавируса: «Госуслуги» их аннулировали. Изменения совпали со временем вступления в силу приказа Минздрава РФ, устанавливающего новую форму сертификата о вакцинации от COVID-19. Минздрав уже объяснял, что QR-код у россиян может появиться уже после первого компонента двухкомпонентной вакцины, если они проходят повторную вакцинацию или ранее они болели COVID-19.