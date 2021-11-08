Курганский бизнесмен едва не устроил аварию на нефтедобыче в ХМАО

Следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бизнесмен из Кургана стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве после попытки продать нефтегазовой компании Ханты-Мансийского автономного округа низкокачественные металлические задвижки на 12,5 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФСБ по Курганской области.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что руководитель организации, которая занимается продажей трубопроводной арматуры, организовал поставки низкокачественных металлических задвижек, не отвечающих требованиям ГОСТ. Он вносил недостоверные сведения о технических характеристиках продукции в документы, которые затем предъявлял специалистам компании для оплаты», — сообщили в УФСБ.

Курганская компания должна была поставить в ХМАО 496 комплектов металлических задвижек. Обвиняемый уже получил за это 12,5 млн рублей. «Довести до конца действия, которые могли бы привести к причинению вреда здоровью работников предприятия и экологическому ущербу, злоумышленник не успел, поскольку был задержан сотрудниками ФСБ», — добавили в ведомстве. В ближайшее время будет решаться вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее URA.RU сообщало, что 50-летнего курганского бизнесмена сотрудники ФСБ задержали по подозрению в мошенничестве. В полиции сообщали, что он выиграл тендер на поставку крупной партии трубопроводной арматуры. Областное УМВД возбудило уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Она предусматривает до 10 лет лишения свободы.