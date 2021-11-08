В Кремле отреагировали на нападение на отца с ребенком в Москве

В нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве нет национальной подоплеки, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле не видят национальной подоплеки в конфликтах с участием мигрантов, которые произошли в Москве. Как заявил, отвечая на вопрос URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «речь идет о правонарушениях».

«На самом деле речь идет о правонарушениях со стороны граждан России, и именно это является важным. Следственные органы предъявляют обвинения, ведутся следственные действия. Если эти обвинения будут доказаны в суде, граждане России будут привлечены к ответственности. Никакой национальной подоплеки здесь нет и быть не может», — сказал Песков URA.RU.

Резонанс вызвала драка в Новой Москве, которая произошла на прошлой неделе. Четверо мужчин, приехавших еще несколько лет назад в столицу из Азербайджана и имеющих гражданство РФ, напали на местного жителя с ребенком. Все четверо задержаны до 5 января 2022 года. В отношении них возбуждено уголовно дело по статье УК РФ «Покушение на убийство». После этой драки правоохранительные органы провели рейд, в ходе которого задержали несколько десятков мигрантов.