МВД устроит облавы на жилища мигрантов после массовых драк

В общежитиях и хостелах оперативники будут ловить мигрантов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Подмосковье в скором времени начнутся массовые рейды, которые будут направлены на поиски нелегально прибывших на территорию РФ граждан. Об этом заявил начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков, отметив также, что поводом для проверок стали участившиеся драки мигрантов с местным населением.

«Там [в хостелах и общежитиях] проживают лица азиатской национальности, из Закавказья. Было принято решение о полной отработке жилого сектора с установлением всех официальных и неофициальных мест компактного проживания указанных граждан. Имеется несколько случаев [драк] — Люберцы, Красногорск и Домодедово», — отметил силовик на заседании с губернатором Андреем Воробьевым, итоги которого передает телеканал 360.

Резонанс среди россиян вызвала недавняя драка четверых человек, приехавших в Москву из Азербайджана и имеющих гражданство РФ, с мужчиной с ребенком. Нападавших задержали до 5 января 2022 года, уточняет RT. В отношении их возбуждено уголовно дело по статье УК РФ «Покушение на убийство». Однако сами нападавшие признают вину только в хулиганстве. После этой драки правоохранительные органы провели рейд, в ходе которого задержали несколько десятков мигрантов.