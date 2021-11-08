Полпред Якушев пригрозил продавцам QR-кодов жесткими мерами

По словам полпреда Владимира Якушева, на Урале пройдут дополнительные проверки по фактам фальсификации QR-кодов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев заявил, что попытки продажи QR-кодов на Урале будут жестко пресекаться. Об этом URA.RU рассказали 8 ноября в пресс-службе полпредства.

«Мы будем жестко пресекать любые попытки продажи QR-кодов во всех регионах УрФО. Предупреждаю: виновников ждет максимально серьезное наказание. Не могу оставить этот вопрос без контроля, потому что речь идет о жизни и здоровье людей», — цитирует Якушева пресс-служба.

В регионах УрФО, по данным полпредства, пройдут дополнительные проверки по фактам фальсификации QR-кодов. Федеральным инспекторам и правоохранительным органам поручили оперативно выявлять источники сообщений о продаже QR-кодов и пресекать их реализацию. Полпред отметил, что наказание понесут и те, кто покупает QR-коды.

В начале ноября в больнице №2 Кургана силовики провели выемку документов и проверяли факт продажи QR-кодов. Сотрудницу больницы и двух посредников задержали. Участники преступной схемы уничтожали неиспользованную вакцину «Спутник Лайт».