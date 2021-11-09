На свалке уже ведутся работы по устранению пожара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Около Надыма горит свалка и дым от нее дошел до города. Как сообщается на официальной странице администрации Надыма во «ВКонтакте», вводить режим ЧС не планируется.

«Накануне в районной администрации состоялось внеочередное заседание КЧС. По мнению специалистов, ситуация не вызывает опасений, поэтому было принято решение не вводить режим чрезвычайной ситуации», — сообщает администрация района.

Как пишут в социальной сети местные жители, дым и запах со свалки дошел до города. Из-за этого люди не могут дышать.

«Что можно было сжечь такое в городе? Невозможно находиться даже на улице, распространилось в подъезд и квартиру. Свалка горит сильно», — написал один из жителей в социальной сети.

Открытое возгорание на городской свалке зафиксировали 9 ноября, после чего на месте начали работу по ликвидации пожара начали специалисты. Как добавляет районная администрация, на данный момент ведутся работы, чтобы остановить тление мусора.

«Сейчас на свалке ведутся работы, которые помогут остановить тление и предотвратить повторные возгорания. Работает тяжелая техника. Экскаваторы рыхлят свалку, засыпают проблемные зоны песком. В работах задействовано более 10 человек — сотрудники регионального оператора, в ведении которого и находится объект», — уточняет администрация района.

«Накануне в районной администрации состоялось внеочередное заседание КЧС. По мнению специалистов, ситуация не вызывает опасений, поэтому было принято решение не вводить режим чрезвычайной ситуации», — добавили в районной администрации.