Глава курганской полиции объяснил, зачем городу вытрезвитель

Полицейские ждут открытия медвытрезвителя в Кургане в декабре 2021 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальник УМВД по Курганской области Дмитрий Свинов считает, что медвытрезвитель в Кургане необходим для спасения жизней нетрезвых граждан в зимний период. Об этом он сказал в интервью ГТРК «Курган».

«На сегодняшний день вал лиц, находящихся в алкогольном опьянении, берут на себя органы внутренних дел и больницы. Считаю, что создание медицинского вытрезвителя снимет эту проблему с наших больниц и органов внутренних дел, поскольку нахождение этих лиц в наших подразделениях не совсем уместно. С губернатором мы этот вопрос обсудили. Готовимся к открытию медицинского вытрезвителя. Этим людям надо спасать жизнь, потому что в зимний период мы получаем немалое количество лиц в алкогольном опьянении, скончавшихся в общественных местах», — отметил Дмитрий Свинов в интервью КГТРК.

Ранее URA.RU писало, что оборудовать вытрезвитель в здании наркологического диспансера в Кургане планируют до 20 декабря. Работы выполнит индивидуальный предприниматель Гаспар Закоян. Цена контракта — почти 3,8 млн рублей. Закупка обусловлена поручением губернатора Курганской области Вадима Шумкова. В конце 2020 года президент России Владимир Путин подписал законы, которые дают право регионам создавать платные вытрезвители, а полицейским — доставлять туда граждан.