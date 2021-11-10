10 ноября 2021

Bloomberg: «Аэрофлот» ожидают санкции из-за белорусских мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг в аэропорту
«Аэрофлот» рискует попасть под санкции ЕС из-за предполагаемого пособничества нелегальным мигрантам Фото:
новость из сюжета
Беспорядки на белорусско-польской границе

Власти Евросоюза обсуждают введение санкций против «Аэрофлота» в рамках санкционного пакета против Белоруссии, связанных с миграционным кризисом. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

Под санкции попадут лица и компании, причастные к доставке мигрантов к границам Евросоюза через Белоруссию, сообщает агентство со ссылкой на европейского чиновника. Turkish Airlines также рискует попасть под санкции.

Санкции планируют ввести в начале декабря Евросоюзом совместно с США и Великобританией. В ЕС предполагают, что авиакомпании причастны к провозу мигрантов в Белоруссию, откуда они направляются к границам.

Ранее сообщалось, что Польша обвинила Белоруссию в помощи мигрантам при пересечении белорусско-польской границы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия отслеживает тревожную миграционную ситуацию на границе Белоруссии. И.о. канцлера Германии Ангела Меркель позвонила президенту РФ Владимиру Путину и попросила его повлиять на ситуацию. Генсек ООН заявил, что организация обеспокоенно ситуацией на белорусско-польской границе, передает RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...