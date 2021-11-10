Bloomberg: «Аэрофлот» ожидают санкции из-за белорусских мигрантов

Власти Евросоюза обсуждают введение санкций против «Аэрофлота» в рамках санкционного пакета против Белоруссии, связанных с миграционным кризисом. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.
Под санкции попадут лица и компании, причастные к доставке мигрантов к границам Евросоюза через Белоруссию, сообщает агентство со ссылкой на европейского чиновника. Turkish Airlines также рискует попасть под санкции.
Санкции планируют ввести в начале декабря Евросоюзом совместно с США и Великобританией. В ЕС предполагают, что авиакомпании причастны к провозу мигрантов в Белоруссию, откуда они направляются к границам.
Ранее сообщалось, что Польша обвинила Белоруссию в помощи мигрантам при пересечении белорусско-польской границы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия отслеживает тревожную миграционную ситуацию на границе Белоруссии. И.о. канцлера Германии Ангела Меркель позвонила президенту РФ Владимиру Путину и попросила его повлиять на ситуацию. Генсек ООН заявил, что организация обеспокоенно ситуацией на белорусско-польской границе, передает RT.
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