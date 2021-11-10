Росстат: в России резко подскочили цены на гречку, хлеб и сахар

В России заметно вырос чек на продуктовую корзину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России за первую неделю ноября резко поднялись цены на некоторые продукты, в том числе, на гречку, хлеб и сахар. Об этом сообщается в материалах Росстатата.

«За период с 2 по 8 ноября 2021 года выросли цены: на крупу гречневую — на 1,3%, макаронные изделия — на 0,9%, хлеб ржаной, сыры сычужные — на 0,7%, масло сливочное, сметану, вермишель, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки I и II сортов, рис — на 0,6%», — сообщается в материалах, пишет ТАСС. Кроме того, за первую неделю месяца подорожали куриные яйца — в среднем на 1% и сахарный песок — на 0,1-2,6%.

По данным аналитиков, в России также подорожал творог с высоким содержанием жиров — на 0,5%. Колбасные изделия, молоко, пшеничная мука и черный чай в среднем увеличились в цене на 0,4%. Отмечается, что маргарин, фруктово-ягодные консервы для детского питания и печенье подорожали на 0,2%. Немного поднялись в цене полукопченые и варено-копченые колбасы, баранина и соль — в среднем на 0,1%.

По словам рассказал главного экономиста Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерия Миронова, на мировом рынке существует тенденция к росту цен на продовольственные продукты. К Новому году ожидается рост цен на гречку, консервы и другие продукты.