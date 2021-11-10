Курганские власти ослабили антиковидные меры

Новые послабления антиковидных мер начнут действовать с 13 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области власти смягчили антиковидные меры в спортивной сфере. Об этом 11 ноября сообщили представители областного правительства.

«Новые решения оперативного штаба. С 13 ноября в Курганской области разрешаются занятия спортом на открытых площадках при условии совместных занятий не более 15 человек», — указано в сообщении, размещенном в группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте».

Также власти разрешили проводить тренировки в учреждениях, где готовятся к соревнованиям. Помимо этого гражданам старше 18 лет разрешили приходить на тренировки в учреждения физкультуры и спорта. Для этого им нужно показать документ, подтверждающий, что у них есть прививка от коронавируса или то, что они переболели COVID-19 в последние шесть месяцев. При этом спортивные мероприятия все еще запрещено проводить.

Ранее стало известно, что в регионе продлили дистанционное обучение до 21 ноября. Школьникам и студентам при этом разрешили участвовать в занятиях, которые проходят на улице, если в группе будет не более 15 человек.