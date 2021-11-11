Минобороны РФ зарегистрировало БАД против COVID-19

27-й Научный центр Министерства обороны РФ разработал биологически активную добавку «КовБАД», которая повышает противовирусную защиту организма. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов.
«В 27-м Научном центре разработаны перспективные образцы БАДов, основными компонентами которых являются экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и других веществ природного происхождения, которые повышают противовирусную защиту организма. После проведенной оценки их эффективности в отношении COVID 19 в начале ноября на один из БАДов получено свидетельство о государственной регистрации», — рассказал Игорь Кириллов в интервью газете «Красная звезда».
По его словам, «КовБАД» уже на второй день использования вдвое снижает количество вируса в носоглотке, а на шестой день концентрация вируса сокращается в 16 раз. «Как следствие, снижается и воздействие на человеческий организм, болезнь протекает с меньшими осложнениями», — добавил начальник войск РХБЗ.
Ранее сообщалось, что в России разрабатывают новый препарат, способный подавлять размножение COVID-19. В январе начнутся клинические испытания нового лекарства от коронавируса, основанного на антителах. Американская транснациональная фармацевтическая компания Pfizer сообщила о создании эффективной таблетки от ковид. В Москве началась третья фаза клинических испытаний детской вакцины от коронавируса, передает RT.
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