09 ноября 2021

Гинцбург заявил о создании лекарства для лечения COVID

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Клинические испытания препарата начнутся в январе Фото:
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Коронавирус COVID-19

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разрабатывает препарат из антител для лечения заболевших COVID. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.

«Вот антитела, которые можно давать заболевшим коронавирусом в виде лекарства, мы сейчас разрабатываем», — передает слова Гинцбурга РИА «Новости». Он отметил, что в январе 2022 года начнутся клинические испытания, которые, по ожиданиям Гинцбурга, завершатся в течение трех-четырех месяцев.

Ранее американская транснациональная фармацевтическая компания Pfizer заявила, что ее таблетка от коронавируса PAXLOVID эффективна на 89%. Как показали результаты клинических испытаний, сокращение госпитализаций или смертей, связанных с COVID-19, наблюдалось у пациентов, получавших лечение в течение пяти дней с момента появления симптомов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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