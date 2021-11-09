В Курганской области резко похолодает

Температура воздуха в регионе может опуститься до -13 градусов Фото: Екатерина Сычкова

В Курганской области 11 ноября температура воздуха опустится до -13 градусов. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.

«Прогноз погоды по Курганской области. <…> Ночь: -3,-8 градусов, при прояснении до -13 градусов», — указано в прогнозе.

Днем температура воздуха может подняться до -1 градуса. По данным синоптиков, с 11 по 13 ноября ожидается снег. 12 ноября, в том числе, возможна метель. В этот день порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Днем 12 и 13 ноября может потеплеть до +1 градуса.

В Челябинской области из-за ухудшения погодных условий участок федеральной трассы засыпало снегом. Также на ней образовалась гололедица.