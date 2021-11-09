09 ноября 2021

В Курганской области резко похолодает

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Курган, снег, зима, непогода, холод, женщина, климат, погода
Температура воздуха в регионе может опуститься до -13 градусов Фото:

В Курганской области 11 ноября температура воздуха опустится до -13 градусов. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.

«Прогноз погоды по Курганской области. <…> Ночь: -3,-8 градусов, при прояснении до -13 градусов», — указано в прогнозе.

Днем температура воздуха может подняться до -1 градуса. По данным синоптиков, с 11 по 13 ноября ожидается снег. 12 ноября, в том числе, возможна метель. В этот день порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Днем 12 и 13 ноября может потеплеть до +1 градуса.

В Челябинской области из-за ухудшения погодных условий участок федеральной трассы засыпало снегом. Также на ней образовалась гололедица.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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