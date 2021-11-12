Певица Савичева поссорилась с мужем из-за нового клипа

О проблеме певица Юлия Савичева сообщила в своем instagram-аккаунте Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По словам певицы Юлии Савичевой, выход ее нового клипа задерживается из-за недовольства мужа. Об этом она написала в своем instagram-аккаунте.

«Ребята, скажу вам честно, клип на песню „Эверест“ мог бы и не выйти. На днях я получила монтаж и показала его мужу. Таким я не видела его никогда! После просмотра, он сказал, что категорически против выпуска „Эвереста“ и не хочет, чтобы Аня [дочь] увидела это и задавала потом вопросы про „нового папу“. Без выяснения отношений не обошлось. Мы оба очень эмоциональные», — написала певица.

Савичева отметила, что позже они успокоились. Ранее она предлагала мужу самому сняться в клипе, но тот отказался. Савичева добавила, что клип скоро выйдет. Подробности выпуска клипа заинтересовали подписчиков певицы, в том числе и представителей шоу-бизнеса. «Теперь интересно», — написал под постом певец Стас Пьеха.

В мае Савичева приезжала отдыхать в Курган, где живут ее родители и двоюродная сестра. Она отмечала, что в городе произошли позитивные изменения. В августе певица не смогла получить вид на жительство в Португалии, где живет ее дочь с бабушкой и дедушкой.