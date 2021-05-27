Курганские власти объяснили, почему сократилось число авиарейсов

В мае Utair отменила часть июньских рейсов из Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за снижения пассажиропотока авиакомпания Utair сократила число рейсов из Кургана в Москву. Об этом 28 мая на пресс-конференции рассказал директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев.

«Авиакомпания Utair также некоторое время осуществляла после наших переговоров с ними ежедневные утренние рейсы до Москвы, но в связи с низкой загрузкой сейчас авиакомпания приняла решение о частичном сокращении рейсов», — рассказал Ковалев. Он добавил, что загруженность рейсов составляла 63%.

Ковалев отметил, что по тому же маршруту ежедневно выполняет рейсы авиакомпания «Победа». Поэтому, по его словам, данное направление остается для курганцев доступным.

Utair отменила рейсы из Кургана в Москву и обратно, которые должны были осуществляться с 1 по 29 июня по вторникам, четвергам и субботам. Компания начала частично отменять рейсы с октября 2020 года, когда в регионе начал работать лоукостер «Победа». С 11 января до конца марта Utair полностью приостанавливала полеты по этому маршруту. По словам директора курганского аэропорта Дмитрия Коваленко, это было связано со снижением пассажиропотока, который произошел и в других городах.