Курганские власти объяснили, почему сократилось число авиарейсов

Из-за снижения пассажиропотока авиакомпания Utair сократила число рейсов из Кургана в Москву. Об этом 28 мая на пресс-конференции рассказал директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев.
«Авиакомпания Utair также некоторое время осуществляла после наших переговоров с ними ежедневные утренние рейсы до Москвы, но в связи с низкой загрузкой сейчас авиакомпания приняла решение о частичном сокращении рейсов», — рассказал Ковалев. Он добавил, что загруженность рейсов составляла 63%.
Ковалев отметил, что по тому же маршруту ежедневно выполняет рейсы авиакомпания «Победа». Поэтому, по его словам, данное направление остается для курганцев доступным.