Экономист назвал главный плюс QR-кодов

Введение QR-кодов в транспорте поможет избежать полного локдауна Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Введение QR-кодов в транспорте позволит сохранить перевозки и отказаться от полного локдауна, что является главным преимуществом этой системы. Об этом URA.RU заявил директор Академии «Высшая инженерная школа» Российского Университета Транспорта (РУТ МИИТ), кандидат экономических наук Олег Покусаев.

«Плюс один основной в том, что мы сегодня можем прийти к ситуации полного локдауна, когда мы в принципе потеряем пассажиропоток. Когда мы перестанем перемещаться — это будет удар для отрасли. Если выбирать между локдауном и перемещением с QR-кодами, пожалуй, второй вариант в разы лучше», — сказал Олег Покусаев.

Также он назвал QR-коды инструментом для обеспечения безопасности в транспорте. «Сотрудники, как правило, привиты, но если в транспорте будут люди с прививкой — это должно улучшить ситуацию. Я не склонен считать, что QR-коды хорошо для транспорта, но ситуация, при которой мы ничего не делаем, значительно хуже. Это вынужденная мера, но она более приемлема, чем, если мы в принципе останемся без перевозок», — отметил директор академии.

На рассмотрение в Государственную Думу были внесены законопроекты о введении системы QR-кодов на всей территории страны. Предполагается, что продажа билетов на авиарейсы и железнодорожные перевозки будет осуществляться при предъявлении QR-кода и одного из трех документов: о прохождение вакцинации, о противопоказании к вакцинации, о том, что гражданин перенес COVID-19. Нововведение не коснется электричек и пригородного транспорта.