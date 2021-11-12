Глава комитета Госдумы: QR-код введут не на всех видах транспорта

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Система QR-кодов будет действовать в самолетах и поездах Фото:
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Коронавирус COVID-19

Система QR-кодов будет введена в самолетах и поездах, в общественном и пригородном транспорте все останется без изменений. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

«Что касается авиационного и железнодорожного транспорта, то это только дальние поездки, междугородние, международные. Электричек и пригородного транспорта изменения не касаются, все остается, как и было», — объяснил Дмитрий Хубезов.

В беседе с URA.RU официальный представитель аэропорта «Внуково» Оксана Соколова подчеркнула, что в случае принятия закона, компании введут систему QR-кодов. «К сожалению, ситуация с пандемией заставляет нас задуматься о новых решениях противостояния инфекции. Сегодня активно обсуждается предложение введения QR-кодов при посещении общественных мест и пользовании транспортом. Если подобная инициатива будет принята правительством Российской Федерации, мы обязательно совместно с авиакомпаниями-партнерами примем все меры для ее реализации», — добавила она.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на рассмотрение в Государственную Думу были внесены законопроекты о введении системы QR-кодов на всей территории страны. Правительству предоставляется полномочие установить дату, с которой продажа билетов на международные и внутренние авиарейсы и железнодорожные перевозки будет осуществляться при предъявлении QR-кода и одного из трех документов: о прохождение вакцинации, о противопоказании к вакцинации, о том, что гражданин перенес заболевание, вызванное этой инфекцией.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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