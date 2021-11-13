В «Руспродсоюзе» назвали товары, которые подешевеют к Новому году

Перед Новым годом со скидкой продаются продукты для праздничного застолья Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

Перед Новым годом стоит ожидать снижения цен на птицу из-за низкого спроса. Об этом URA.RU сообщила представитель ассоциации «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева.

«Некоторые продукты к Новому году дешевеют. Это касается, например, цен на мясо птицы. Цена на мясо птицы традиционно растет в так называемый „шашлычный сезон“, который длится с апреля по октябрь, затем цена снижается. Осенью птицы становится больше, спрос падает, что позволяет сократить рост цен. Сразу после Нового года стоимость птицы резко падает по причине снижения спроса», — сказала Ирина Нагайцева.

Она напомнила, что перед праздниками магазины снижают цены на товары. «В последние годы, и текущий не станет исключением, большее количество продуктов для новогоднего стола реализуются по промоакциям. Рост продаж с глубокими скидками соответствует тренду низкой покупательной способности населения, который, сегодня, к сожалению, сохраняется», — заключила Нагайцева.

В «Руспродсоюзе» отметили, что цены на продукты с длительным сроком хранения не будут дорожать. «В преддверие новогодних праздников поставщики и сети зарабатывают на объемах продаж, которые кратно увеличиваются в конце декабря. Все основные условия контрактов к этому времени, как правило, уже сформированы и изменениям не подлежат. Это значит, что цены на тот или иной продукт в ноябре в большинстве случаев мало отличаются от цен на него в декабре. В особенности, если речь идет о продукции длительного срока хранения», — сказала собеседница агентства.

По данным Росстата, в России за первую неделю ноября текущего года резко поднялись цены на гречку, хлеб и сахар. Депутат Госдумы Сергей Лисовский ожидает повышение стоимости молока и мяса в России из-за увеличения экспорта кормов.