13 ноября 2021

Гидрометцентр предупредил регионы РФ о температурных аномалиях

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Аномальное похолодание с морозами до 20 градусов придет в регионы Урала Фото:

Аномальное похолодание с морозами придет в регионы Урала с 15 ноября. При этом в Северо-Западном федеральном округе ожидает температура выше нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Наиболее заметное понижение температуры прогнозируется на Урале. Если еще 14 ноября там умеренные морозы, то с понедельника ночные температуры будут в диапазоне уже минус 15-18 градусов, в Курганской области — даже до минус 20 градусов. Дневные температуры будут тоже низкие — минус 5-10 градусов», — передает слова Вильфанда ТАСС.

При этом, по его словам, в Северо-Западном федеральном округе, ожидается аномальное потепление с 16 ноября. Воздух будет прогреваться до пяти градусов тепла. Хорошая погода будет держаться и в Дальневосточном федеральном округе на следующей неделе. Температура будет выше нормы на 10-20 градусов.

Ранее сообщалось, что в России ожидается «европейская» зима с большим количеством снега. Об этом заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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