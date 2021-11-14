14 ноября 2021
13 ноября 2021
12 ноября 2021

В Кургане отменили новогодние рейсы в Москву и обратно

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт «Курчатов». Челябинск, аэропорт, самолет
Авиакомпания «Победа» отменила рейсы, назначенные на 31 декабря и 1 января Фото:

Авиакомпания «Победа» отменила два рейса на маршруте Москва-Курган-Москва, которые были назначены на 31 декабря и 1 января. Данное сообщение размещено на сайте аэропорта Кургана.

«Уважаемые пассажиры! Рейс ДР-495 Москва (Внуково)-Курган отменен 31.12.2021 г. Рейс ДР-496 Курган-Москва (Внуково) отменен 01.01.2022 г.», — указано в сообщении.

«Победа» уже отменяла часть рейсов на этом маршруте в сентябре и октябре. Авиакомпания Utair ранее также отменила все рейсы на маршруте Москва-Курган-Москва. По словам замгубернатора Курганской области Владимира Архипова, это было связано с ухудшением финансовых результатов на маршруте. По данным источников URA.RU из правительства, в 2022 году могут возникнуть проблемы с рейсами из Кургана в Сочи, Санкт-Петербург и Симферополь.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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