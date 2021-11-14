Проигравший суд житель ЯНАО выбивал деньги из бизнесмена

Житель Лабытнанги осужден на один год условного лишения свободы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Проигравший суд житель Лабытнанги (ЯНАО) пытался выбить деньги у предпринимателя. Он требовал 700 тысяч рублей. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО.

«Установлено, что в октябре прошлого года мужчина, находясь около магазина „Эльбрус“ по ул. Обская в г. Лабытнанги, действуя самовольно, вопреки установленному законом порядку, не обращаясь в судебные инстанции, с целью обжалования решения суда, потребовал от предпринимателя возвратить денежные средства в сумме 700 тыс. рублей. По мнению подсудимого, денежные средства были ошибочно перечислены в счет оплаты по договору подряда, после чего применил к потерпевшему насилие», — говорится в сообщении прокуратуры.

Суд вынес приговор жителю Лабытнанги один год условного лишения свободы с испытательным сроком в два года. Защита просила суд о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, в удовлетворении ходатайства было отказано.