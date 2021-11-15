В Госдуме рассказали, куда россиян будут пускать без QR-кодов

В случае принятия законопроекта о введении системы QR-кодов по всей стране до 1 июня 2022 года, непривитые и не переболевшие COVID-19 граждане смогут посещать лишь больницы, аптеки, магазины с товарами первой необходимости, продуктовые магазины, а также перемещаться на общественном транспорте. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.
«Предъявление QR-кодов не потребуется в продуктовых, магазинах с товарами первой необходимости, аптеках, в автобусах и троллейбусах, больницах. Конечно, это сложная тема», — подчеркнул Федот Тумусов.
Депутат Госдумы добавил, что мера по введению QR-кодов необходима для приостановления заражения коронавирусом. «Это необходимо для того, чтобы приостановить темпы роста заболеваемости, выработать коллективный иммунитет, сейчас речь уже идет не о 80%, а о 90%. И если мы этот момент упустим, то так и будем ходить по кругу, постоянно болеть, умирать», — объяснил Тумусов.
Ранее на рассмотрение в Госдумы был внесен пакет законопроектов о введении системы QR-кодов на всей территории страны. Глава Минздрава РФ назвал эту меры эффективным инструментом борьбы с распространением коронавируса.
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